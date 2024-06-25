ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), duyurdu: 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!

YÖKDİL/2 BAŞVURU

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.YÖKDİL/2

ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!

BAŞVURU KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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