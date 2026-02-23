İzmir'de içme suyuna analizasyon suyu karıştı, Bakanlık harekete geçti!

İzmir Tahtalı Barajı'na kanalizasyon suyunun deşarj edildiğini duyuran Ak Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca CHP'li belediyeye yüklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uyguladı.

İzmir'de şiddetli yağışlar sonrası yollar göle dönerken, altyapı sorunlarına bir de kanalizasyon sorunu eklendi.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU atık su pompa istasyonundan taşan kanalizasyon sularının Tahtalı Barajı havzasına deşarj edildiğini belirterek, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İZSU'ya kirlilik nedeniyle 839 bin 122 TL ceza keserek, deşarjın uygun normlarda olmadığını tespit etti.

İzmir’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında vatandaşlar çileden çıkmış, yollar göle dönerken ulaşımda aksamalar olmuştu. CHP yönetimindeki İzmir’de yıllardır süre gelen altyapı, trafik ve otopark sorununa bir de kanalizasyon sorunu eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyunun deşarj edildiğini duyurarak Belediye yönetimine tepki gösterdi.

"ŞİMDİ DE İÇME SUYUNA KANALİZASYON KARIŞTIRMAYI BAŞARDILAR"

AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca, Gaziemir Sarnıç Hürriyet Mahallesi’nde bulunan İZSU atık su pompa istasyonundan taşan kanalizasyon sularının şehrin içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına deşarj edildiğini belirterek, "Yıllarca kanalizasyon sularını yeterli arıtma yapmadan körfeze boşaltan zihniyet, şimdi de İzmirli hemşerilerimizin içme suyuna kanalizasyon karıştırmayı başarmıştır. İZSU, hiçbir rahatsızlık duymadan bu uygulamayı sürdürerek halk sağlığını tehdit etmektedir. Şimdi yağmur yağdı barajlar doluyor diye sevinirken kanalizasyon karışmış suyu Türkiye'nin en pahalı ücretiyle bize satacaksınız. İzmir’in su sorunu yok, İZSU sorunu var” dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İZSU'YA CEZA KESTİ

Bakanlığın bölgede yaptığı incelemeler doğrultusunda kirliliğin oluştuğu ve İZSU’ya ceza kesildiğini belirten Atmaca, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya müdahil olmalarını talep etmiştik. Bakanlığın ekipleri tarafından geçen 02 Şubat'ta mahallinde yapılan incelemede, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonunun yanından geçen derede kirlilik olduğu, kanalizasyon hattındaki atık suyun bir kısmının dereye deşarj edildiği tespit edilmiştir" dedi.

Söz konusu atık sudan numune alınıp, analiz yapılması için akredite laboratuvara gönderildiğine dikkat çeken Atmaca, "Gelen analiz sonuçlarına göre askıda katı madde parametresi 35 olması gerekirken 81, biyolojik oksijen ihtiyacı parametresi 25 olması gerekirken 35, toplam fosfor değeri 1 olması gerekirken 2,33 çıkmıştır. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonundan Tahtalı Barajı havzasındaki dereye deşarj edilen suyun atık su olduğu ve kentsel atık su arıtma yönetmeliğine göre uygun normlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulanarak, pompa istasyonundan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarjının doğruluğu tescil edilmiştir" diye konuştu.

"İZMİR'İN SU SORUNU YOK İZSU SORUNU VAR"

Altyapıdaki yetersizlikleri ve su kayıpları yüzünden her yıl Tahtalı Barajı dolusu kadar suyun israf edildiğini vurgulayan Atmaca, şöyle devam etti: "Yıllarca kanalizasyon sularını yeterli arıtma yapmadan körfeze doğrudan deşarj eden CHP zihniyeti, İzmirli hemşerilerimizin içme suyuna da kanalizasyon suyu karıştırmayı başarmıştır. İZSU, hiçbir rahatsızlık duymadan aynı uygulamayı sürdürmektedir. Zihniyet, şimdi aynı kötü yönetim anlayışıyla İzmir'in en önemli içme suyu havzasını kirleterek halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Halkı aylarca su kesintilerine mahkum ederken, deniz suyunu arıtmadınız, yağmur suyu kanallarını ayrıştırmadınız, kayıp kaçak oranları sebebiyle her yıl bir Tahtalı Barajı kadar suyu toprağa akıttınız. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla, kendi envanterinizde bulunan araçlar yerine milyarlarca TL değerinde araç kiralama ihaleleri ve tamir bakım ihalelerini İzmir dışındaki firmalara aktardınız. Bu kadar yüklü ihalelerin yanında doğrudan teminlerle işleri bölerek adeta ulufe dağıttınız. 'Şimdi yağmur yağdı, barajlar doluyor' diye sevinirken kanalizasyon karışmış suyu Türkiye'nin en pahalı ücretiyle bize satacaksınız. İzmirli hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden bu zihniyeti kınıyor ve reddediyoruz. Hep söyledik yine söylüyoruz, İzmir'in su sorunu yok İZSU sorunu var."

