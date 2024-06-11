Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Takdir, teşekkür puanları

Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte veliler ve öğrenciler teşekkür ve takdir belgelerinin puanları hakkında endişelendi. Öte yandan, teşekkür belgesinin puan aralığı ne kadardır? Ortalama 70 olması teşekkür edilebilir mi? Kaç puan teşekkür için verilir? 69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 puanla teşekkür alınır mı?

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Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Takdir, teşekkür puanları

Öğrenciler hala kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi aldıklarını araştırıyor. Teşekkür puan aralığı kaçtır? Taktir puan aralığı kaçtır? Kaç puan alınır? Ortalama 70 olması teşekkür edilebilir mi? Teşekkür belgesi hesaplama! Kaç puanla teşekkür belgesi alınır? Teşekkür belgesi verilecek mi?

70,00 ila 84,99 puan arasında bir Teşekkür belgesi alacaklar.

85,00'ten 100'e kadar puan alan kişiler takdir belgesi alırlar.

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70-85 puan arasında bir teşekkür belgesi alırsınız. Ortalamanız 69 veya 69.6, 69.7, 69.8 vb. gibi notlar varsa, yuvarlanmıyor. Bu nedenle, takdir ve teşekkür belgelerinde küsüratlı sayılar yukarı yuvarlanmıyor.

Birinci ve ikinci dönemin sonunda başarı puanı 85,00 veya daha yüksek olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde de ödüller verilir. 5 günden fazla devamsızlık nedeniyle takdir belgesi verilmez.

Dönem sonu başarı puanı 70,00 veya 84,99 arasında olan öğrenciler bu ödülü almaya hak kazanır. Her iki dönemde de ödüller verilir. 5 günden fazla devamsızlık nedeniyle takdir belgesi verilmez.

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