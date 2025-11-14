Ortaköy'deki midye ve yemek ecelleri oldu: O ailenin son görüntüleri ortaya çıktı!

Ortaköy'de midye ve yemek ecelleri oldu! Fatih'teki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu Masal ile Kadir Muhammet Böcek'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı...

İstanbul Fatih'te oteldeyken gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybetti; baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Almanya'dan gelen ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de midye ve çeşitli yiyecekler tükettiği, 12 Kasım'da hastaneye başvurduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.

AİLENİN YEMEK YEDİĞİ YERLERDEN NUMUNELER ALINDI

Ailenin yemek yediği öne sürülen yerlerden gıda numuneleri alındı; seyyar midye satıcısı, restoran sahibi ve lokum satıcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Restoran mühürlenirken, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp incelemeleri devam ediyor.

AİLENİN HASTANEYE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili, ölen anne ve iki çocuğunun hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı.

