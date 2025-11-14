  1. Anasayfa
  3. Yunanistan'ın küstah paylaşımına AK Parti'den büyük tepki!

Türkiye, Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağındaki 20 şehitinin yasını tutarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden gelen skandal paylaşıma, Ak Parti'den sert tepki geldi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye şehitlerinin yasını tutarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yunanistan, C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladı. Paylaşıma Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

Öte yandan gelen tepkilerin ardından Dışişleri Bakanı Yunanistan'a şifahi nota verdi. Şifahi notanın ardından Yunanistan tarafları paylaşımı kaldırılmış, Yunan Genelkurmay Başkanı'nın taziye mektubu paylaşılmıştı.

AK PARTİ: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, paylaşımı ve sözleri lanetlediklerini söyleyerek; "O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz." dedi.

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur.

O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

