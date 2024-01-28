Ortadoğu'da gerilim yükseldi! Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, en az 25 asker yaralandı, Biden'dan çok sert açıklama!

İsrail - Hamas savaşına orta doğuda gerilimi iyice yükseltti. Lübnan'daki ABD üssüne saldırması sonucu 3 askerin ölmesi en az 25 askerin yaralanmasından sonra ABD Başkanı Joe Biden'dan çok sert açıklama geldi.

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Ortadoğu'da gerilim yükseldi! Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, en az 25 asker yaralandı, Biden'dan çok sert açıklama!

on dakika haberler: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ ABD ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Ortadoğu'da gerilim yükseldi! Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, en az 25 asker yaralandı

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.

Ürdün hükümet sözcücü, ABD askerlerini hedef alan saldırının kendi topraklarında gerçekleşmediğini açıkladı.

Ortadoğu'da gerilim yükseldi! Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, en az 25 asker yaralandı

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN AÇIKLAMA! İRAN'I HEDEF GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen dron saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, “Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısıyla ilgili İran’ı hedef gösterdi.

Biden, "Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

Ortadoğu'da gerilim yükseldi! Ürdün'de ABD üssüne saldırı: 3 asker öldü, en az 25 asker yaralandı

Söz konusu saldırının "alçak bir saldırı" olduğunu ifade eden Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever olarak nitelendirerek, “Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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