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Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmayanın hesabı tehlikede!

Kasım ayındaki e-ticarette indirim günlerinde alışveriş yapanlara, "sanal kart kullanmaları", "sahte web sitelerine dikkat etmeleri" ve "olumsuz bir durum yaşandığında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmaları" tavsiye edildi.

Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmayanın hesabı tehlikede!
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Türkiye Tüketiciler Derneği (TÜDER), kasım ayında çeşitli isim ve kampanyalarla düzenlenmesi planlanan internet üzerinden alışveriş ve indirim günlerinde tüketicilere uyarılarda bulundu.

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayında başlayacak olan e-ticaret indirimi konusunda tüketicilerin dikkatli ve temkinli olması gerektiğini belirtti.

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Küçük, tüketicilerin öncelikle "gerçek indirimli satışları" olumlu bulduğunu ve bu süreçte indirimli satış adı altında sahte indirimler yapan işletmelere ve firmalara da rastladıklarını belirtti.

Küçük, müşterilere ihtiyaçlarına uygun malları satın almalarını tavsiye ederek şunları söyledi:

Türkiye'de e-ticaret olarak bilinen internetten alışveriş ve uzaktan satış son yıllarda arttı. Tüketicilerimiz artık internetten alışveriş yapıyor ve uzaktan satışlarımız artıyor. Kasımda çok sayıda işletme indirimli satışları ve çeşitli kampanyaları başlatmayı planlıyor. İlk tavsiyemiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmaktır. Bir şirketin satışları artırmak için reklam ve teşvik kampanyaları yapmasına rağmen, ihtiyaçlarımıza göre alışveriş yapmak önceliğimiz olmalı. E-ticarette güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak en önemli konudur."

Küçük, "Özellikle bu indirim dönemlerinde bazı kötü niyetli kişiler sosyal medya hesapları üzerinden sahte web siteleri oluşturup, sahte görseller kullanıp, ürünlerin fiyatlarını düşük göstererek tüketicileri aldatmaya, dolandırıcılık yapmaya çalışıyor."ifadelerini kullandı.

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