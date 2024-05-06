Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa, dolar, altın hangisi kazandırdı?

Türk yatırımcısı, kendini enflasyona karşı korumak için alternatif birikim ve yatırım yöntemleri arıyor. Yatırımcının ilk tercihlerinden biri de altın oluyor. Ancak son birkaç yılda iyi bir getiri sağlayan borsada yatırımcının ilgisinin çekti.

BORSA İSTANBUL NASIL BAŞLADI?

BIST100 endeksi haftaya karışık bir seyir ile başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta 10.000 puanın üstünde kalarak rekor üstüne rekor tazeledi. Standard and Poor's tarafından pozitif kredi notu iyi bir hava bıraktı. Ancak buna karşın Borsa İstanbul yatay bir alanda kaldı.

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Gün içinde yükselmeler oluşsa da gün kapanışı hafif negatif oldu. Kapanış yüzde -0,10 ile 10.267 puandan gerçekleşti.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Haftanın ilk iş ve işlem gününde dolar kuru aşağı yönde hareket etti. USD/TRY paritesi -0,23 azalışla 32,26’dan işlem gördü. EUR/TRY -0,11 34,76 seviyesinden fiyatlandı.

Ons altın ve gram altında ise hareketlilik gün boyu yaşandı. Geçtiğimiz hafta alım fırsatı sunan altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın yüzde 1 değer kazanarak 2,325 dolara çıktı. Gram altında 0,96 değer kazancı yaşayarak tekrardan 2 bin 400 liranın üzerinde kendine yer buldu.

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