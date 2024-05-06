İslam Memiş yıl sonu için uyardı! Elinde altını olan bunu yapsın

İslam Memiş açıkladı! Sene sonunda altın bu kadar olacak. Elinizde altın varsa mutlaka bunu yapın.

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İslam Memiş yıl sonu için uyardı! Elinde altını olan bunu yapsın

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken, gram altın 2 bin 430 TL seviyesinde ve ONS altın 2 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, merkez bankaları ve ABD Federal Merkez Bankası'nın faiz kararlarından büyük ölçüde etkilenir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ONS altında 2 bin 333 dolar seviyesi var. 2 bin 300 dolar seviyesini aşmak için devam eden çaba devam ediyor. FED'in faiz kararına kadar 2 bin 280 ile 2 bin 380 dolar arasında bir fiyat değişikliği bekleniyor. FED'e kadar piyasa oyalanır. Serbest piyasada gram altın 2 bin 500 TL altına düştü.

İslam Memiş altın konusunda uyardı

2 bin 450 TL altına düşme olasılığı olsa bile, riske girmeden 2 bin 500 TL'den alma pozisyonlarına girdik. Önümüzdeki haftalarda 2 bin 500 TL'nin altında bir düşüş gerçekleşirse, 2 bin 450 TL seviyesi gündeme gelecektir.

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Altın dolar fiyatı düşük. Fırsatlar her zaman mevcuttur. Altın, 2 bin 700 TL seviyelerinden 2 bin 500 TL seviyelerine kadar geriledi. Alım fırsatları hala mevcuttur. Altın, jeopolitik riskler devam ederse 2 bin 700 TL seviyesine yükselebilir. Gram altında Temmuz ayında 3 bin TL ve sonraki aylarda 3 bin 500 TL seviyesini bekliyorum. Önceki gün ONS altın 2 bin 320 dolarla başladı ve 2 bin 335 dolarla kapandı. Altın, gün boyunca 2 bin 384 TL seviyesinden sonra 2 bin 435 TL seviyesinde kapandı. Altın, gün boyunca en düşük 2 bin 421 TL seviyesinden en yüksek 2 bin 442 TL seviyesine yükseldi.

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