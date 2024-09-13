Narin cinayetinde flaş gelişme! 8 kişi daha tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında dün 22 şüpheli Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma sırasında Narin Güran'ın annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesi de dahil olmak üzere tutuklanan kişiler var.

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‘UYUYORDUM, HABERİM YOK’

Narin'in annesi Yüksel Güran, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" diye yanıtladı. Anne Güran, Narin'in kimin öldürdüğünü bilmediğini söylerken sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" dedi, bu da kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Sorguda sakin ve soğukkanlı olduğu belirtilen anne Güran, hakkındaki iddiaları reddetti. Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda, "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum" dedi ve sorduğu birçok soruya "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" dedi. Nevzat Bahtiyar, Salim'in kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine verdiğini söyledi. "Bu konuda ne biliyorsunuz?" sorusuna, "Hiçbir bilgim yoktur.

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‘SALİM GÜRAN’IN İKİ KADINLA İLİŞKİSİ VARDI’

Son sayfa ifadesinde Nevzat Bahtiyar, Salim Güran ile ilgili şok edici iddialarda bulundu. Bahtiyar, "Salim Güran ile Narin'in annesi ve amcasının eşi olan M. Güran ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu" dedi. Bununla birlikte, bu konuda kimsenin açıklama yapacağını düşünmüyorum. Olay hakkındaki tek tahminim, Salim Güran'ın Narin Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi fark etmesi üzerine onu öldürmek istemiş olabileceğidir.