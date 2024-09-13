En güzel kandil mesajları! Mevlid Kandili mesajları

Hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü kutlanan Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanmaktadır.



Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu bağlamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.



Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanmasına ek olarak, peygamber sevgisi Türk ve Arap edebiyatında yer aldı.

Mevlid Kandili mesajları

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."

"Erdemin, güler yüzün, iyi davranışın evrensel örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümündeyiz. Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. "

"Alemlere Rahmet Hz. Peygamberimizin (sav)dünyayı şereflendirdiği kutlu gecenin ülkemiz ve tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olması dileğiyle.Mevlid Kandili’nin İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık,rahmet,bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim."

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"Yaratılmış olan her şeyin Mevlid kandili mübarek olsun."

"Tüm canlıların mevlid kandili kutlu olsun. Allah; bir lokma, bir hırka ile yaşayan Peygamber'in yolundan ayırmasın."

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...Mevlid kandili mübarek olsun."

"Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için

Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini

Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini

Ey gönüllerin en yumuşağı en derini

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili..

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."