Trump'tan ''savaş uzayacak mı?'' sorusuna kritik cevap!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın füze kapasitesinin zayıfladığını savunarak çatışmaların 4-5 hafta sürebileceğini ya da kısa sürede sona erebileceğini söyledi. Trump, Tahran yönetiminde yeni isimlerin gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Orta Doğu’da diplomatik temasların yerini karşılıklı saldırılara bıraktığı bir süreç yaşanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşındı. Savaşın ne kadar süreceği merak edilirken, ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklaması geldi.

Politico haber sitesine verdiği mülakatta Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a ortak saldırıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

'TAHRAN GİDEREK ZAYIFLIYOR'

Trump, İran'ın bir süre daha "füze saldırılarına devam etmesinin beklenmesine" rağmen Tahran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını savundu.

İran'ın vuracak alanının tükenmekte olduğunu, büyük kayıplar verdiğini ve füze fırlatma rampalarının bitmek üzere olduğunu savunan Trump, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunu saklıyoruz ve üretiyoruz." diye konuştu.

Trump, savunma firmalarının ihtiyaç duydukları malzemeleri üretmek için harekete geçtiğini belirterek firmaların acil durum talimatları altında çalıştığını söyledi.

TAHRAN YÖNETİMİNDE YENİ İSİM SİNYALİ

Yeni hükümetle çalışmayı düşünmesinin çok mu geç olduğu sorulan Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 (İranlı üst düzey lider) öldürüldü. Unutmayın, bu oldukça derin değil mi? Yeni isimler ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişi bu görevi istiyor. Bazıları çok iyi olur." yanıtını verdi.

ÇATIŞMALAR SÜRECEK Mİ?

Trump ayrıca, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini belirtti.

