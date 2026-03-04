İçişleri Bakanlığı duyurdu: 35 ilde başlatılan DEAŞ operasyonu ile 184 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 22’si tutuklandı, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, 35 ildeki DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “35 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı” denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin 22’si tutuklandı, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 35 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucu; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Altın sert düşüşün ardından tekrar yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

165 çocuğun katilisiniz: 4 Mart 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?