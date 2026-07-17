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Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğuk tokalaşması ile alandaki "iki genel başkan" çelengi damga vurdu.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti
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Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze törenine, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğuk tokalaşması ile alandaki "iki genel başkan" çelengi damga vurdu. İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri görüldü.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Acı haberin ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere başkente getirildi.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

DENİZ BAYKAL'IN YANINA DEFNEDİLECEK

Karşıyaka Mezarlığı'nda siyasetçilerin ve sevenlerinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na götürülecek. Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrinin yanına defnedilecek.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

BUTLAN KARARI SONRASI İKİNCİ TEMAS: ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze töreni, CHP içerisindeki hukuki ve siyasi gelişmelerin gölgesinde dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu sürecin ardından ikinci kez bir cenazede yan yana geldi.

Tören alanına gelerek cenaze safına ilk geçen isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra alana gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek elini hızlıca sıktı ve saftaki yerini aldı. İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri dikkat çekti.İki isim, mahkeme kararının ardından ilk yüz yüze görüşmelerini ve tokalaşmalarını, 25 Haziran'da vefat eden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde gerçekleştirmişti.

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ALANDA İKİ "GENEL BAŞKAN" ÇELENGİ

Öte yandan, Olcay Baykal'ın cenaze töreni öncesinde alana gönderilen çelenklerdeki bir detay gözlerden kaçmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve her ikisinin üzerinde de "CHP Genel Başkanı" yazılı olan iki ayrı çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyorDeniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

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