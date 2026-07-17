Köfteci Yusuf başlattı, Bakanlık onayladı: Artık tüm restoranlarda zorunlu olacak!

Geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf’un şubelerine evcil hayvan girişini yasaklamasıyla başlayan ve kamuoyunu ikiye bölen tartışmalar yasal boyuta taşınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslak düzenlemeyle, gıda satışı yapan işletmelerin hem iç hem de dış alanlarına evcil hayvan girişi tamamen yasaklanacak.

Geçtiğimiz yıl ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un şubelerine evcil hayvan girişini yasaklamasıyla fitili ateşlenen tartışmalar, artık yasal bir boyut kazanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satışı yapılan tüm işletmelere evcil hayvan girişini tamamen yasaklayacak yeni bir mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte karar işletme sahiplerinin inisiyatifinden alınacak ve uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ KÖFTECİ YUSUF ATEŞLEMİŞTİ

Türkiye'nin en yaygın restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, geçtiğimiz yıl aldığı radikal bir kararla şubelerine evcil hayvanla girişleri yasaklamıştı. Bu hamle, kamuoyunu adeta ikiye bölmüştü.

BAKANLIK DURUMA EL ATIYOR

Sosyal medyada günlerce süren tartışmalarda; bir kesim karara hijyenik gerekçelerle tam destek verirken, hayvanseverler ise duruma tepki göstererek restoran ve kafe gibi alanlarda bu kısıtlamanın esnetilmesi gerektiğini savunmuştu. Mevcut yasalara göre evcil hayvanların bu tarz işletmelere girip giremeyeceği kararı tamamen restoran sahiplerinin inisiyatifindeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girmesiyle bu durum tamamen değişiyor.

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HEM İÇ HEM DE DIŞ ALANLARA "TAM" KISITLAMA GELİYOR

Gıda güvenliği ile üretim hijyen standartlarını belirleyen yasalara eklenmesi planlanan yeni taslak çalışma, evcil hayvanların gıda satışı yapılan yerlere erişimine tamamen son vermeyi hedefliyor.Bakanlığın yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunmayı planladığı taslak yasalaşırsa:

İşletmeler, artık müşteri kabul ettikleri hem iç hem de dış alanları (bahçe, teras vb.) hayvanların kullanımına açamayacak.

Evcil hayvan kabul edip etmeme kararı işletmenin inisiyatifine bırakılmayacak.

Yasak kurallarına uymayan ve işletmesinde evcil hayvan barındıran şirketlere idari para cezası kesilecek.

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