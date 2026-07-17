Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 88 yaşındaki eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3yıl önce hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi 88 yaşındaki Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

GİZLİCE EVLENDİLER

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. İki ismin lise zamanından beri görüştükleri biliniyor.

Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi.

3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

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