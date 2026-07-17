İngiltere yeni liderini seçti: Andy Burnham'ı pazartesi göreve başlıyor...

İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanlığına seçilen isim Andy Burnham oldu. Burnham, Pazartesi günü İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayacak.

Andy Burnham, İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı seçildi ve Pazartesi günü İngiltere Başbakanı olacak.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi, bugün (17 Temmuz) Andy Burnham'ı yeni lideri olarak onayladı. Burnham'ın ülkenin bir sonraki başbakanı olarak 20 Temmuz Pazartesi günü Keir Starmer'dan görevi devralacak.

Burnham, son 10 yılda İngiltere'nin yedinci başbakanı olacak.

İşçi Partisi lideri olarak yaptığı ilk konuşmada Başbakan Keir Starmer'a liderliği için teşekkür eden Burnham, bu gelişmeyi İngiliz siyasetinde son 40 yılın en büyük değişimi olarak niteledi. lider olarak 5 şey yapacağına söz verdi:

Partinin iç çekişmelerine son vermek.

Yeni bir siyaset anlayışı.

Partinin siyasi yönünün iyileştirilmesi. Bu doğrultuda diğer siyasi partilerle birlikte çalışmak.

Birleşik Krallık'ın tamamı için bir lider olmak vr ülkeyi ortak bir amaç etrafında birleştirmek.

Haberin Devamı

Whitehall'ı (İngiltere Kraliyet Sarayı) merkeziyetçilikten uzaklaştırmak. Burnham, hükümet yetkilerini Saray'dan bölgedeki yetkililere geri vermesini istedi.

STARMER İSTİFA ETMİŞTİ

Keir Starmer, 22 Haziran'da başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Trump, Starmer'ın göç ve enerji politikaları konusunda büyük başarısızlıklar yaşadığını söylemişti.

Ardından parti liderliği için adaylık süreci başladı. Eski Manchester belediye başkanı ve Makerfield bölgesindeki ara seçimlerde yeni milletvekili seçilen Andy Burnham başbakanlık için aday olacağını açıklamıştı.

Seda Sayan evli kadınları uyardı: Sosyal medya karıştı!

Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor