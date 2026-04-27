Trump'tan saldırı sonrası İran açıklaması: Ellerine fırsat geçse...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki silahlı saldırının hedefinin kendisi olabileceğini söylerken İran hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki silahlı saldırının hedefinin kendisi olabileceğini söyledi ancak olayın İran’la doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti. Trump, “Bağlamıyorum ama fırsat geçse değerlendirirlerdi” diyerek dikkat çekti. Saldırganı “radikalleşmiş ve hasta” olarak nitelendiren Trump, manifestodaki suçlamaları reddetti ve olayın “yalnız kurt” eylemi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamalarda, olayın hedefinin kendisi olup olmadığının net olmadığını ancak “öyle göründüğünü” söyledi.

“SALDIRGAN RADİKALLEŞMİŞ VE HASTA BİRİ”

CBS televizyonunda yayınlanan “60 Dakika” programına konuşan Trump, saldırganın manifestosunu incelediğini belirterek, “Anlaşılan o ki radikalleşmiş. Ailesi de ondan şikayetçi olmuş. Çok zor şeyler yaşamış. Muhtemelen oldukça hasta biriydi” ifadelerini kullandı.

“ETKİLİ BAŞKANLARIN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR”

Neden sık sık saldırıların hedefi olduğu sorusuna Trump, “Hep etkili olan başkanların peşine düşüyorlar. Bu ülkenin gidişatını tamamen tersine çevirdik” yanıtını verdi. Venezuela ile yaşanan süreci “kesin bir zafer” olarak nitelendiren Trump, İran politikalarına da vurgu yaptı.

SALDIRI ANINI ANLATTI: BİR TEPSİ OLMASINI UMUYORDUM

Saldırı anını anlatan Trump, “Büyük bir gürültü duyduk. Bunun bir tepsi olmasını umuyordum ama değildi” dedi. Eşi Melania Trump’ın da olaydan etkilendiğini belirten Trump, yaşanan panik anlarını detaylı şekilde aktardı. Olay sırasında neler olduğunu görmek istediğini söyleyen Trump, bunun tahliye sürecini yavaşlatmış olabileceğini belirterek, “Bir dakika dedim, neler olduğunu görmek istedim” ifadelerini kullandı.

GİZLİ SERVİS’E ÖVGÜ: HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR

Trump, saldırganın hızına rağmen güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiğini belirterek, “Silahlarını çektiler ve onu anında etkisiz hale getirdiler. Gerçekten harika bir iş çıkardılar” dedi. Saldırı sırasında korkup korkmadığı sorusuna Trump, “Endişeli değildim. Çılgın bir dünyada yaşıyoruz” yanıtını verdi. Saldırgan Cole Thomas Allen’ın iyi bir okulda eğitim aldığını belirten Trump, “Zeki bir adam ama hasta bir adam” değerlendirmesinde bulundu.

MANİFESTOYA SERT TEPKİ: BEN PEDOFİLİ DEĞİLİM

Saldırganın manifestosunda yer alan suçlamalara sert tepki gösteren Trump, “Ben pedofili değilim. Benimle hiçbir ilgisi olmayan şeylerle ilişkilendirildim. Ancak tamamen aklandım” dedi. Sunucuya da tepki gösteren Trump, bu ifadelerin okunmasını eleştirdi. Trump, internetin insanları radikalleştirdiğini savunarak, “İnternet insanları ruhsal olarak hasta etti. Harika bir şey ama sorunlar da var” dedi. Saldırının arka planına ilişkin değerlendirmesinde Trump, Demokratların söylemlerini hedef alarak, “Nefret söylemleri çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI: DÜNYAYI HAVAYA UÇURAMAYACAKLAR

Kabinesinin başarılı olduğunu savunan Trump, İran’a ilişkin “Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Dünyayı havaya uçuramayacaklar” dedi. Saldırının arkasında daha geniş bir yapı olup olmadığına ilişkin soruya Trump, “Bence bu saldırgan tek başına hareket eden bir yalnız kurttu” yanıtını verdi.

“KİMSE ÖLMEDİ, BU EN BÜYÜK TESLİ”

Olayın ardından kimsenin hayatını kaybetmemesinin en büyük teselli olduğunu belirten Trump, vurulan Gizli Servis ajanının çelik yelek sayesinde zarar görmemesini “inanılmaz” olarak nitelendirdi.

