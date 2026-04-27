Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve şu an Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, ifadeye çağrıldı. Delen'in çağrı üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya, 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

YALOVA EMNİYET MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın meydana geldiği dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı. Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Delen’in ifade işlemleri başlatıldı.

TANIK SIFATIYLA DİNLENİYOR

Soruşturma kapsamında Yılmaz Delen’in şimdilik tanık sıfatıyla dinleneceği belirtildi. Şüpheli konumda bulunmayan Delen’in, olayın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, uzun süredir tartışılan ihmal iddialarına açıklık getirebileceği değerlendiriliyor.Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ifade sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni değerlendirmeler yapabileceği, ihmale ilişkin bir tespit olması halinde Delen’in dosyaya şüpheli olarak dahil edilebileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla, "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı.Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıp dosyasından “cinayet” soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı.Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı.Tuncay Sonel ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.24 nisanda akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., “Delilleri yok etme ve gizleme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Trump'tan saldırı sonrası İran açıklaması: Ellerine fırsat geçse...

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı

Diyarbakır'da korkunç olay: Hırçın at sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı!