Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabı neden kapandı? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan kimdir?

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, saat 21.30'da herkes gibi Instagram hesabının kapatıldığını fark etti. Alpdoğan, duruma tepki olarak, "Instagram hesabımda hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış" dedi. İçeride 1,5 milyon kişi takip ediyor.dedi.

Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta erişime kapatıldı. Instagram yeniden milyonlarca kullanıcısı çekti.

Oğuzhan Alpdağ'ın hesabı neden kapandı?

Instagram'ın açılmasıyla sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Alpdoğan, Instagram hesabının kapatıldığını gördü.

Alpdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak duruma isyan etti. Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış." "Aloo yetkililer hesabımı açın, 1,5 milyon takipçi kaldı."