İş arayana müjde var! O sektörde binlerce personel alınacak

Binlerce personel alımı yapılacak. Çaykur işçi alımlarını duyurdu.

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İş arayana müjde var! O sektörde binlerce personel alınacak

Çaykur'a 1072 yeni işçi alınacak. 25 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında e-Devlet, İŞKUR web sitesi veya Alo 170 hattı aracılığıyla başvurular yapılabilir. Başvuru yapmadan önce, adaylar kimlik belgesi ve ikametgah belgesi sunmalıdır.

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Mevsimlik işçilerin beş yıl boyunca aynı yerde çalışmayı taahhüt etmeleri gerekecek. Yabancı uyruklu adayların çalışma izin belgelerini ve engelli işçilerin sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekecek. İşçiler 14 Mayıs'ta Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda noter huzurunda kura yoluyla belirlenecek. Başvuru yapan adayların doğru ve eksiksiz belgeler sunmaları çok önemlidir.

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