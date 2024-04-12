Düşüşün ardı arkası kesilmiyor: Kayıplar 1 milyar dolara ulaştı…

12 Nisan'da, Bitcoin kısa bir süre 71.000 dolarlık eşiğin üzerine çıktı. Ancak değeri önemli bir satıştan sonra 3.000 dolardan fazla düştü. Bitcoin'in USD cinsinden fiyatı gün içi en düşük seviye olan 65.230 doları gördü.

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Düşüşün ardı arkası kesilmiyor: Kayıplar 1 milyar dolara ulaştı…

Dünyada yaşanan siyasi kriz küresel piyasaları ve dijital varlıkları etkiledi. Bir anda çöken Bitcoin ve türevleri çift haneli düşüşleri yaşadı. Son 24 saat içinde, toplam 871,88 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonları ortadan kaldırıldı. Bir anda neredeyse 1 milyar dolarlık para sıfırlandı.

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KRİPTO PARALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bitcoin hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etti. Bitcoin (BTC) sadece birkaç saat önce 71.000 dolarlık seviyeye meydan okuduktan sonra 66.000 doların altına düştü. BTC son 24 saatte %5'ten fazla düşüşle 66.900 dolara geri döndü.

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Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether (ETH), %12'ye kadar düşüşle 3.100 dolara geriledi.

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CoinGlass verileri, düşüşün bir ay içinde en büyük kaldıraç düşüşünü tetikledi. Tüm dijital varlıklarda yaklaşık 850 milyon dolarlık kaldıraçlı türev ticaret pozisyonlarını tasfiye ettiğini gösteriyor. Bu pozisyonların yaklaşık 770 milyon doları, ani düşüş tarafından hazırlıksız yakalanan yükselen fiyatlara long açan işlemler oldu.

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