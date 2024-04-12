Altında yükseliş durmak bilmiyor! Altın yeni tarihi zirveyi aşarak rekor üstüne rekor kırıyor

Yatırımcıların en güvenli yatırım aracı olan altın, yatırımcılarını kazandırmaya devam ederken, son zamanlarda önlenemez bir yükselişle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

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Altında yükseliş durmak bilmiyor! Altın yeni tarihi zirveyi aşarak rekor üstüne rekor kırıyor

ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz gerçekleşmesi, İsrail ve İran'ın saldırı mesajları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

ABD'de enflasyon verisi yine yüksek geldi ve Fed'in takip ettiği verilerde bozulma sürüyor. Fed'den faiz indirimi beklenirken verilerin kötü gelmesi nedeniyle faiz indirimi yıl sonuna doğru ötelendi.

Altında esas etkili olan yükseliş nedeni İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamaları oldu.

Altında yükseliş durmak bilmiyor! Altın yeni tarihi zirveyi aşarak rekor üstüne rekor kırıyor

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2372 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2420 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2417 dolardan işlem görüyor ve tarihi zirvesine ulaşmış durumda.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2459 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2459 lira, en yüksek de 2517 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2513 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Kapalıçarşı'da gram altın 2612 liradan alınırken 2645 liradan satılıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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