Kripto borsası Bitfinex’ten Bitcoin tahmini: Halving sonrası 120 ile 150 bin doları görebilir…

Bitfinex'in Alpha raporu, yaklaşan yarılanmanın potansiyel etkisini tahmin etmek için bir regresyon modeli kullanılıyor. Bitcoin'in 2012'deki ilk yarılanma olaylarından bu yana geçmiş yarılanma olaylarını araştırıyor.

Önceki Bitcoin yarılanma olaylarıyla ilgili tarihsel verilerden ve istatistiksel modellerden türetilen bu tahmin, dünyanın önde gelen dijital para birimi için yükselişe geçeceğini gösteriyor.

Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil

BİTFİNEX ARAŞTIRMACILARINDAN İDDİALI TAHMİN

Araştırmacılar Bitcoin'in değerinde önemli bir artış olduğunu savunuyorlar. Bunun 150.000 ile 169.000 dolar arasında bir artış göstereceğini tahmin ediyorlar. Bu iyimser görünüm, tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yarılanması ve hem uzun vadeli hem de kısa vadeli BTC sahiplerinden gelen satış baskısının artması gibi benzeri görülmemiş piyasa dinamiklerinin tanınmasıyla hafifletilir.

O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri

Alfa raporu şöyle diyor:

"Bitcoin'in fiyatı, 70.000 $ civarında önemli fiyat dalgalanmaları ile önemli bir oynaklık gösterdi. Bunun çoğu hem kısa vadeli (STH) hem de uzun vadeli sahiplerden (LTH) gelen satış baskısından kaynaklanmaktadır."

RAPOR VERİLERLE DESTEKLENİYOR

Paylaşılan rapor, BTC'nin şu anda yaşadığı konsolidasyon aşamasını ve fiyatların 65.000 ile 71.000 dolar arasında dalgalandığını vurguluyor. Bu oynaklık dönemi, yılın başından bu yana uzun vadeli sahipler tarafından serbest bırakılan yaklaşık 900.000 BTC'yi yeni spot alıcılar ve ETF'ler dahil olmak üzere kısa vadeli sahiplerden gelen önemli satın alma faaliyeti ile noktalanıyor.

Haberin Devamı

Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesi neresi?

Yaşanılan değişim, Bitcoin sahipliğinin gelişen dinamiklerinin ve kurumsal yatırımların piyasa fiyatı üzerindeki artan etkisinin altını çiziyor.

Bitfinex araştırmacıları, “ETF'yi Cboe Avustralya'da listeleme kararı, düzenleyicilere, fonun en iyi bilinen uluslararası pazarlardan biri olan Cboe Global Markets'in bir parçası olan bir borsada işlem yapacağına dair daha fazla güven sağladığı görülüyor” diyor.

Milyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntıları