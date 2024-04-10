Kripto borsası Bitfinex’ten Bitcoin tahmini: Halving sonrası 120 ile 150 bin doları görebilir…

Bitfinex araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir analiz paylaşıldı. Önümüzdeki 12-14 ay içinde Bitcoin fiyatında %160'lık bir artış öngörüyor. Potansiyel olarak birim başına 150.000 doların üzerine ulaşıyor.

YAYINLAMA
Google News
Kripto borsası Bitfinex’ten Bitcoin tahmini: Halving sonrası 120 ile 150 bin doları görebilir…

Bitfinex'in Alpha raporu, yaklaşan yarılanmanın potansiyel etkisini tahmin etmek için bir regresyon modeli kullanılıyor. Bitcoin'in 2012'deki ilk yarılanma olaylarından bu yana geçmiş yarılanma olaylarını araştırıyor.

Önceki Bitcoin yarılanma olaylarıyla ilgili tarihsel verilerden ve istatistiksel modellerden türetilen bu tahmin, dünyanın önde gelen dijital para birimi için yükselişe geçeceğini gösteriyor.

Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değilKüresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil

BİTFİNEX ARAŞTIRMACILARINDAN İDDİALI TAHMİN

Araştırmacılar Bitcoin'in değerinde önemli bir artış olduğunu savunuyorlar. Bunun 150.000 ile 169.000 dolar arasında bir artış göstereceğini tahmin ediyorlar. Bu iyimser görünüm, tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yarılanması ve hem uzun vadeli hem de kısa vadeli BTC sahiplerinden gelen satış baskısının artması gibi benzeri görülmemiş piyasa dinamiklerinin tanınmasıyla hafifletilir.

O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleriO meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri

Alfa raporu şöyle diyor:

"Bitcoin'in fiyatı, 70.000 $ civarında önemli fiyat dalgalanmaları ile önemli bir oynaklık gösterdi. Bunun çoğu hem kısa vadeli (STH) hem de uzun vadeli sahiplerden (LTH) gelen satış baskısından kaynaklanmaktadır."

sbtcc.jpg

RAPOR VERİLERLE DESTEKLENİYOR

Paylaşılan rapor, BTC'nin şu anda yaşadığı konsolidasyon aşamasını ve fiyatların 65.000 ile 71.000 dolar arasında dalgalandığını vurguluyor. Bu oynaklık dönemi, yılın başından bu yana uzun vadeli sahipler tarafından serbest bırakılan yaklaşık 900.000 BTC'yi yeni spot alıcılar ve ETF'ler dahil olmak üzere kısa vadeli sahiplerden gelen önemli satın alma faaliyeti ile noktalanıyor.

Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesi neresi?Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesi neresi?

Yaşanılan değişim, Bitcoin sahipliğinin gelişen dinamiklerinin ve kurumsal yatırımların piyasa fiyatı üzerindeki artan etkisinin altını çiziyor.

btconi.jpg

Bitfinex araştırmacıları, “ETF'yi Cboe Avustralya'da listeleme kararı, düzenleyicilere, fonun en iyi bilinen uluslararası pazarlardan biri olan Cboe Global Markets'in bir parçası olan bir borsada işlem yapacağına dair daha fazla güven sağladığı görülüyor” diyor.

Milyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntılarıMilyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntıları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil
Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!
Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!
Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesi neresi?
Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesi neresi?
Son Haberler
11 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları | Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın
11 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları | Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın
Kripto borsası Bitfinex’ten Bitcoin tahmini: Halving sonrası 120 ile 150 bin doları görebilir…
Kripto borsası Bitfinex’ten Bitcoin tahmini: Halving sonrası 120 ile 150 bin doları görebilir…
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çok konuşulacak çağrı! ''Kararından vaz geç, partinin Başında kal''
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çok konuşulacak çağrı! ''Kararından vaz geç, partinin Başında kal''
Milyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntıları
Milyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntıları
Öğrenciler yaşadı! 1250 TL geri ödemesiz verilecek
Öğrenciler yaşadı! 1250 TL geri ödemesiz verilecek
Çok Okunanlar
11 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları | Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın
11 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları | Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Tanju Özcan'da tartışmalara dahil oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır göndermelerde bulundu! ''Otur oturduğun yerde''
Tanju Özcan'da tartışmalara dahil oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır göndermelerde bulundu! ''Otur oturduğun yerde''
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Kıdemli analistten altın ve Bitcoin’e geniş çerçeveden bakış: Altının yükselişine dikkat çekti
Kıdemli analistten altın ve Bitcoin’e geniş çerçeveden bakış: Altının yükselişine dikkat çekti
Yorumlananlar
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…