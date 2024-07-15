Akaryakıta zam mı geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri, 15 Temmuz 2024'te benzin, motorin ve LPG fiyatlarının indirim veya zam olup olmayacağını merak ediyor. Petrol ve dolar kurundaki değişiklikler, petrol fiyatlarını doğrudan etkiler.

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Akaryakıta zam mı geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda benzin ve diğer yakıt fiyatlarına bir zam geldi. Bu hafta, Brent petrol fiyatlarının 85 doları aşması ve dolar kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini artırdı. Araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatlarının güncelliğini yakından takip ediyor.

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İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin Fiyatı: 44.90 TL

Motorin Litre Fiyatı: 44.82 TL

LPG Litre Fiyatı: 22.94 TL

Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı: 44.77 TL

Motorin Litre Fiyatı: 44.73 TL

LPG Litre Fiyatı: 22.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 45.70 TL

Motorin Fiyatı: 45.65 TL

LPG Fiyatı: 22.94 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 46.09 TL

Motorin Fiyatı: 46.09 TL

LPG Fiyatı: 22.64 TL

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