Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

92 günlük faizler değişti! 100.000 TL’nin getirisi ne kadar oldu? 100 bin TL'nin faiz getirisi 32 günde 12 bin 323 TL'ye ulaştı. Diğer bankaların faiz oranlarını sizler için derledik.

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Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

Bankalar mevduat faizlerini sık sık değiştirir. Bunun bir sonucu olarak, bankalarda faiz oranları 32, 46, 55, 92 ve 181 günlük olarak güncellendi.

100 bin TL'nin faiz getirisi 32 günde 12 bin 323 TL'ye ulaştı.

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ON DİJİTAL BANKACILIK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 53

Net kazanç: 12.323,22 TL

Vade sonu tutar: 112.323,22 TL

DENİZBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

ODEABANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 51

Net kazanç: 11.858,20 TL

Vade sonu tutar: 111.858,20 TL

GARANTİ BBVA

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

NKOLAY

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 43

Net kazanç: 9.998,09 TL

Vade sonu tutar: 109.998,09 TL

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