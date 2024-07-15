Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı 92 günlük faizler değişti! 100.000 TL’nin getirisi ne kadar oldu? 100 bin TL'nin faiz getirisi 32 günde 12 bin 323 TL'ye ulaştı. Diğer bankaların faiz oranlarını sizler için derledik.