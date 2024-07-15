Faiz getirileri değişti! 100 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı

Bankalar mevduat faizlerini sık sık değiştirir. Bunun bir sonucu olarak, bankalarda faiz oranları 32, 46, 55, 92 ve 181 günlük olarak güncellendi.
100 bin TL'nin faiz getirisi 32 günde 12 bin 323 TL'ye ulaştı.
Uzman isim deprem konusunda uyardı! Karadeniz’i bekleyen büyük tehlikeyi anlattı
Mert Başaran evi olanı uyardı: Asla ama asla satmayın!
12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu
ON DİJİTAL BANKACILIK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 53
Net kazanç: 12.323,22 TL
Vade sonu tutar: 112.323,22 TL
DENİZBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
ODEABANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 51
Net kazanç: 11.858,20 TL
Vade sonu tutar: 111.858,20 TL
GARANTİ BBVA
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
NKOLAY
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 43
Net kazanç: 9.998,09 TL
Vade sonu tutar: 109.998,09 TL