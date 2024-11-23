O şehir için alarm verildi! Lapa lapa kar yağacak

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte, çok sayıda ilde kar yağışı için tarihler belirlendi. Ankara da bu illerden biri. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Pazar günü kar yağacağını bildirdi.

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ANKARA KARA TESLİM

ABB'nin sosyal medya hesabında, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 23 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak olması beklenirken, akşam saatlerinden sonra şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olması bekleniyor. 24 Kasım Pazar günü ilk saatlerden itibaren Ankara'da kar yağması bekleniyor.