O, partideki isim AK Parti'ye geçiyor: Rozetini bizzat Erdoğan takacak!

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vekil transferleri devam ediyor. İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den birçok ismi parti bünyesine katan AK Parti, bugün de bir partiden daha ismi milletvekili kadrosuna katacak.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. Hasan Ekici'nin rozetini AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

AK Parti vekil transferlerine devam ediyor. İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den birçok ismi parti bünyesine katan AK Parti, bugün Gelecek Partili milletvekilini kadrosuna katacak.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Gürkan Hacır, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiasını canlı yayında paylaşan Gürkan Hacır, Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetini bugün gerçekleştirilecek AK Parti Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını söyledi.

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