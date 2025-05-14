Altında düşüş sürüyor, altın neden düşüyor, altın daha da düşer mi?

ABD ile Çin arasında yaşanan vergi krizi altın fiyatlarını hızlı bir şekilde yukarı çıkararak 4 bin 500 TL seviyelerine çıkmış, krizin anlaşma ile sonuçlanması ile altın hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 4 bin TL seviyelerine kadar geriledi peki altın daha da düşer mi, gram çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları.

1 13 Altın fiyatları 14 Mayıs Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası sert düşüşle başladı. Yaşanan düşüş sonrası günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosuna çevrildi. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 2 13 Ikon Menkul, yayımladığı notta "Altındaki yükselişlerin devamı için öncelikle ilk direnç 3250 seviyesi üzerinde kalıcılık aranabilirken, olası satış baskısı durumunda ilk destek 3200, ardından ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 3150 önemli destek konumundadır." açıklamasını bulundu. Notta altın için destek fiyatları olarak 3200 – 3150 – 3050 dolar, direnç olarak 3265 – 3350 – 3425 dolar seviyeleri belirtildi. 3 13 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.031,75 SATIŞ(TL) 4.032,23 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.053,59 -0,53 % 4 13 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.656,00 SATIŞ(TL) 6.716,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.750,00 -0,50 % 5 13 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 13.313,00 SATIŞ(TL) 13.433,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.500,00 -0,50 % 6 13 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 26.141,23 SATIŞ(TL) 26.650,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.682,20 -0,12 % 7 13 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.100,00 SATIŞ(TL) 27.510,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.568,00 -0,21 % 8 13 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.231,30 SATIŞ(USD) 3.231,65 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.250,08 -0,57 % 9 13 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 104.800,00 SATIŞ(USD) 104.850,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 105.000,00 -0,14 % 10 13 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.132,47 SATIŞ(TL) 27.542,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.568,00 -0,09 % 11 13 ATA ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 26.958,14 SATIŞ(TL) 27.631,97 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.664,37 -0,12 % 12 13 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.714,88 SATIŞ(TL) 3.914,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.934,17 -0,49 % 13 13 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.227,75 SATIŞ(TL) 3.168,90 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.181,54 -0,40 %



