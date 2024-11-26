Akaryakıtta tabela yine değişiyor! 26 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar
Çiftçiler ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.... Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki değişikliklere göre değişiyor. 26 Kasım 2024'ten itibaren LPG, benzin ve motorin fiyatları değişti mi?
19 Kasım 2024'te benzin fiyatı 62 kuruş düştü. 23 Kasım Cumartesi gece yarısından itibaren motorine 1 lira 25 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı şu anda 72 dolar seviyesinde.
Fiyatlar, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşabileceği beklentisinden etkileniyor. Akaryakıta indirim beklentisi, petrol fiyatındaki düşüşün bir sonucu olarak arttı.
2. el araç alacaklar acele etsin! 5 Aralık'ta yeni dönem başlıyor
4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"
Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız
26 KASIM 2024 BENZİN, MOTORİN VE LPG GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.10 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 42.75 TL
Motorin fiyatı: 44.73 TL
LPG fiyatı: 26.04 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin fiyatı: 45.23 TL
LPG fiyatı: 25.94 TL