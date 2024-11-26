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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! 26 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar

Çiftçiler ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.... Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki değişikliklere göre değişiyor. 26 Kasım 2024'ten itibaren LPG, benzin ve motorin fiyatları değişti mi?

Akaryakıtta tabela yine değişiyor! 26 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar
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19 Kasım 2024'te benzin fiyatı 62 kuruş düştü. 23 Kasım Cumartesi gece yarısından itibaren motorine 1 lira 25 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı şu anda 72 dolar seviyesinde.

Fiyatlar, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşabileceği beklentisinden etkileniyor. Akaryakıta indirim beklentisi, petrol fiyatındaki düşüşün bir sonucu olarak arttı.

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26 KASIM 2024 BENZİN, MOTORİN VE LPG GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.10 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin fiyatı: 44.73 TL

LPG fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin fiyatı: 45.23 TL

LPG fiyatı: 25.94 TL

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