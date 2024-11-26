Akaryakıtta tabela yine değişiyor! 26 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatlar Çiftçiler ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.... Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki değişikliklere göre değişiyor. 26 Kasım 2024'ten itibaren LPG, benzin ve motorin fiyatları değişti mi?