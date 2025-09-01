O, ilimizde simide zam yapıldı! İşte yeni fiyat...

  1. Anasayfa
İzmir'de fiyatı 15 liradan satılan simit (gevrek), İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan alınan kararla 5 lira zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın temmuz ayındaki zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı.

SİMİR 15 LİRADAN 20 LİRAYA ÇIKTI

Komisyon tarafından değerlendirilen talep, Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderildi. Zam talebi, Bakanlık tarafından onaylandı.

15 liradan satılan gevrek, 20 lira oldu.

Gevrekteki yeni fiyat, 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

"ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI ŞART"

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart."

