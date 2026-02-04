İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi
Son dakika haberi... İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'casusluk' iddianamesi hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk" suçundan yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.
