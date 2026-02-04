  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

Son dakika haberi... İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'casusluk' iddianamesi hazırlandı.

İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi
Yayınlanma:

İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi hazırlandı.

Son dakika...

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'casusluk' iddianamesi hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk" suçundan yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.

İmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesiİmamoğlu ve 3 kişi hakkında 'casusluk' iddianamesi

Galatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer ettiGalatasaray, Renato Nhaga'yı Trabzonspor'un elinde alarak transfer etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti: Sisi ve heyeti tarafından karşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti: Sisi ve heyeti tarafından karşılandı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti: Sisi ve heyeti tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti: Sisi ve heyeti tarafından karşılandı
Asıl kara kutular açılmadı: ABD Adalet Bakanlığı'ndan olay açıklama!
Asıl kara kutular açılmadı: ABD Adalet Bakanlığı'ndan olay açıklama!
Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin de arasında bulunduğu isminlerin testi pozitif çıktı: 6 kişi gözaltına alındı!
Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin de arasında bulunduğu isminlerin testi pozitif çıktı: 6 kişi gözaltına alındı!
Siyanost sapıktan İlluminati itirafı: 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Siyanost sapıktan İlluminati itirafı: 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakan vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakan vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!
ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!
Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..
Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..