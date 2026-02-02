Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, düşüş devam ediyor mu?

EMTİA PİYASALARINDA WARSH ETKİSİ

Trump’ın, şahin duruşuyla bilinen Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstereceğini açıklamasının ardından dolar endeksinin düşüş bölgesinde kalmayı sürdürse de kayıplarını azaltarak dipten toparlanması, değerli metaller başta olmak emtia piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

Warsh’ı uzun zamandır tanıdığına işaret eden Trump, “Onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok.” ifadesini kullandı.

Analistler, Warsh’ın indirimleri tamamen dışlamayan ancak agresif adımlardan kaçınabilecek temkinli bir profil çizdiğini, Wall Street’te “Trump’ın her dediğini yapmayacağı” algısının da yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan ABD’de bütçe görüşmelerinde, Senato’daki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 5 harcama yasasından oluşan paket üzerinde anlaştığı ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanına ilişkin 6. yasanın paketten çıkarıldığı bildirildi.

Analistler, hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşama ihtimalinin risk algısını artırabileceğini ve fiyatlama dengesini bozabileceğini kaydetti.