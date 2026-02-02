Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, düşüş devam ediyor mu?

  1. Anasayfa
2026-02-02
Altın yatırımcıları merakla beliyor, altın fiyatları bu haftada da düşüşe devam edecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu? İşte, 2 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları gidişatı, 2 Şubat 2026 Pazartesi yeni haftanın ilk işlem gününde dikkatle takip ediliyor. Rekor üzerine rekor kıran altında düşüş devam ediyor. Bilindiği üzere gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve diğer altın fiyatları, yılbaşından bu yana rekor seviyelerde bulunuyordu. Ancak Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstermesi, emtia piyasalarında satış baskısını artırırken, altın fiyatlarında düşüşü de beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, tamamlanan haftada 5 bin 598 doları görerek rekor tazeledi. Ancak yaşanan gerilemeyle ONS altın yeni haftaya 4.688 dolar seviyelerinden başladı. Gram altın da yeni işlem günü açılışını 6.536 TL'den yaparken, çeyrek altın ise 11.586 TL'den haftaya başladı. Analistler, Trump’ın Fed’e şahin bir isim atayacağı endişesiyle doların güçlenmesinin ve yüksek fiyatların tetiklediği kar satışlarının bu hareketi hızlandırdığını belirtti. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, düşüş devam ediyor mu? İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıyor. Altın fiyatları son dakika alış satış fiyatları, yaşanan değer kaybıyla yakından takip ediliyor. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına yönelik beklentiler, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, tamamlanan haftada 5 bin 598 doları görerek rekor tazelerken, haftanın son iki işlem gününde hızlanan satışlarla 4 bin 841 dolardan kapanış yaptı. ONS altın, yeni hafta açılışını 4.688 dolar seviyelerinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın 7113 TL seviyelerinden güne başladı. Altın yatırımı olanlar, fiyatlardaki son durumu yakından izliyor. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...

EMTİA PİYASALARINDA WARSH ETKİSİ
Trump’ın, şahin duruşuyla bilinen Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstereceğini açıklamasının ardından dolar endeksinin düşüş bölgesinde kalmayı sürdürse de kayıplarını azaltarak dipten toparlanması, değerli metaller başta olmak emtia piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

Warsh’ı uzun zamandır tanıdığına işaret eden Trump, “Onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok.” ifadesini kullandı.

Analistler, Warsh’ın indirimleri tamamen dışlamayan ancak agresif adımlardan kaçınabilecek temkinli bir profil çizdiğini, Wall Street’te “Trump’ın her dediğini yapmayacağı” algısının da yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan ABD’de bütçe görüşmelerinde, Senato’daki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 5 harcama yasasından oluşan paket üzerinde anlaştığı ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanına ilişkin 6. yasanın paketten çıkarıldığı bildirildi.

Analistler, hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşama ihtimalinin risk algısını artırabileceğini ve fiyatlama dengesini bozabileceğini kaydetti.

2 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.546,88 TL

Gram altın satış fiyatı:6.549,01 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:11.374,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.608,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.666,08

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.669,22

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:45.386,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:46.281,00 TL

