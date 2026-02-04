Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gitti: Sisi ve heyeti tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'daki temasları sonrası Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de hazır bulundu.

GENİŞ HEYET ERDOĞAN'A EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yer aldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile çok sayıda üst düzey yetkili de Kahire'ye geldi.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

İki lider karşılama töreninin ardından görüşme için salona geçti. O anlarda objektiflere yansıyan görüntüler paylaşıldı.

