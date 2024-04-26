O banka promosyonu iyice abarttı! En az 15 bin TL hesaba yatacak

Garanti BBVA, emekli maaşı alanların hesaplarına 15 bin TL yatıracak yeni emeklilik paketini tanıttı. Garanti BBVA'nın Nisan 2024'e kadar geçerli olacak.

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O banka promosyonu iyice abarttı! En az 15 bin TL hesaba yatacak

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, emeklilik promosyonlarının açıklanmasıyla sevindi. Kamu bankalarının emeklilik desteği yüzde 166 artışla 12 bin TL'ye yükselirken, özel bankaların emeklilik desteği ise yüzde 44 arttı. Milyonlarca emekli bunu merakla bekliyordu.

Milyonlarca emekli, Nisan 2024'e kadar bankalarının emeklilik desteği tutarlarını araştırırken Garanti BBVA en ilgi çekicilerden biri oldu.

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Garanti BBVA Emeklilik Kampanyası: Bankanın emeklilik kampanyası 30 Nisan 2024'te sona erecek. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya aktaran kişiler 15.000 liraya kadar avans alabilir.

Garanti'den beklenmedik bir girişim! Nisan 2024'te, 10.000 liraya kadar emekli maaşı alan emeklilere en yüksek promosyon 6.250 lira olacak.

Ortalama maaşı 10.000 ila 15.000 lira arasında olan emeklilere 10.000 lira;

15.000 lira ile 20.000 lira arasında bir maaş alan emeklilere 12.500 lira verilecektir.

Maaşı 20.000 liradan fazla olan emeklilere 15.000 TL destek sağlanacak.

Garanti BBVA'dan üç yıl boyunca maaş almayı taahhüt eden emekliler, Nisan 2024'ten itibaren Garanti BBVA'nın Nisan paketinden yararlanabilecek.

Garanti Emeklilik Promosyonuna Nasıl Katılacağım?

Emekli maaşı alacak olan kişiler, SGK Müdürlüğü ile veya e-Devlet sisteminden tahsis talep ve taahhüt beyanı belgesinde Garanti BBVA bankasını seçmelidir. Emekli Sandığı maaşı alacak olan kişiler de kurumlarına verecekleri dilekçelerinde Garanti BBVA bankasını seçmelidir.

Maaşlarını Garanti BBVA'ya aktarmak isteyen emekliler, müşterisi değillerse şubeye gitmeden mobilden maaşlarını alabilirler.

Garanti BBVA müşterisiyseniz ve emekli maaşınız PTT veya başka bir bankanın aracılığıyla çekildiyse, Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla Garanti BBVA Mobil ile emeklilik bankanızı değiştirebilirsiniz.

Milyonlarca emekli, emekli bankası promosyon taahhüdünü onayladıktan ve ilk aylık ödemenizi Garanti BBVA'ya yatırdıktan sonraki ilk üç iş günü içinde emekli promosyon ödemelerini alacak.

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