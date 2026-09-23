CHP'de istifa yağmuru! Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP'den neden istifa etti?

Mansur Yavaş’ın ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP'den istifa etti.

ÖZER KASAP KİMDİR?

Dr. Özer Kasap, 1973 Beypazarı doğumludur. Üç erkek kardeşin ortancası olarak çocukluğunu Beypazarı'nda geçiren Özer Kasap, ilkokul ve ortaokulun ilk yıllarını Beypazarı İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır.

Ortaokul ikinci sınıfta Devlet Parasız Yatılı Sınavını kazanarak eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde devam etmiş, lise öğrenimini ise Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde yatılı olarak sürdürmüştür.

Çocukluğundan itibaren insanlara fayda üretmeyi kendine karakter edinmiş, bu doğrultuda hareket ederek doktorluk mesleğini seçmiştir.

1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak, 1998 yılında başarıyla mezun olmuştur. İlk görev yeri olan Bolu Dörtdivan Sağlık Ocağı'nda bir yıl hizmet ederek, 1999 yılında Beypazarı Devlet Hastanesi'ne tayin olmuştur.

Doğup büyüdüğü, çok sevdiği Beypazarı'na, hemşehrilerine hizmet etme fırsatı bulan Dr. Özer Kasap, Sağlık Grup Başkan Vekilliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

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Doktorluk mesleği hasebiyle; Somali, Sudan ve Suudi Arabistan'da yurtdışı görevlerinde bulunmuş, Hac ve Umre zamanlarında gönüllü hizmetler sunmuştur.

CHP'de istifa yağmuru! Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP'den neden istifa etti?

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