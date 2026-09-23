Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Gündeme bomba gibi düşen bu istifa kararı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" yorumunu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş açıklamasında, "Siyasette bazı kararlar vardır öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" ifadelerine yer verdi.

YENİ PARTİLİ EMİR: KENDİ TAKTİRLERİDİR

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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