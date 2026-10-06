Nijerya’da düşen askeri uçakta onlarca ölü var! Türkiye'den taziye mesajı...

Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri uçağın rutin görev sırasında düştüğü bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan uçağın yerel saatle 09.00 sıralarında rutin bir görev sırasında Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili makamlar ve acil durum müdahale ekipleriyle koordinasyon halinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İlk açıklamalarda helikopter olarak duyurulan hava aracının, daha sonra askeri uçak olduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI TİNUBU, HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) personeline taziyelerini iletti.

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Hava kuvvetleri personelinin ülkenin güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske attığını kaydeden Tinubu, bu fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti.

Tinubu, kazanın nedeninin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma talimatı verdiğini belirtti.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait “ATR-42” tipi askeri uçak, rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düştü.

Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijerya’nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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