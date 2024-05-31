Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle Türkiye'de hatta dünyada tanınarak milyonların sevgilisi haline gelen yaren leylekten sevenlerini üzen kötü haber geldi.

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Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu olmuş ve 2 tanesi hayatını kaybetmişti.

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YAREN LEYLEK'İN 2 YAVRUSU DAHA HASTALANDI

Yaren Leylek'in geride kalan 2 yavrusundan biri daha hastalandı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Yaren ve eşi Nazlı'nın yavrularından birinin daha hastalandığını duyurdu.

Tüydeş'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yaren Leylek yuvasında işler pek iyi değil. Bu kez son 2 yavrudan biri yuvada bitkin hale düşünce ekipler tarafından müdahale edilerek alındı. Milli Park ekiplerinde şu an yavru. Umarım tedavi edilebilir bir sorunu vardır. Yuvada tek yavru kaldı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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