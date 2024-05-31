Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu olmuş ve 2 tanesi hayatını kaybetmişti.
YAREN LEYLEK'İN 2 YAVRUSU DAHA HASTALANDI
Yaren Leylek'in geride kalan 2 yavrusundan biri daha hastalandı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Yaren ve eşi Nazlı'nın yavrularından birinin daha hastalandığını duyurdu.
Tüydeş'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yaren Leylek yuvasında işler pek iyi değil. Bu kez son 2 yavrudan biri yuvada bitkin hale düşünce ekipler tarafından müdahale edilerek alındı. Milli Park ekiplerinde şu an yavru. Umarım tedavi edilebilir bir sorunu vardır. Yuvada tek yavru kaldı!
Yaren Leylek yuvasında işler pek iyi değil. Bu kez son 2 yavrudan biri yuvada bitkin hale düşünce ekipler tarafından müdahale edilerek alındı. Milli Park ekiplerinde şu an yavru. Umarım tedavi edilebilir bir sorunu vardır. Yuvada tek yavru kaldı!https://t.co/mqKS7tou4q— Alper Tüydeş (@alpertuydes) May 30, 2024
KAYNAK: Bölge Gündem Haber