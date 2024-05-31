Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'ten kötü haber!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu olmuş ve 2 tanesi hayatını kaybetmişti.

YAREN LEYLEK'İN 2 YAVRUSU DAHA HASTALANDI

Yaren Leylek'in geride kalan 2 yavrusundan biri daha hastalandı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Yaren ve eşi Nazlı'nın yavrularından birinin daha hastalandığını duyurdu.

Tüydeş'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yaren Leylek yuvasında işler pek iyi değil. Bu kez son 2 yavrudan biri yuvada bitkin hale düşünce ekipler tarafından müdahale edilerek alındı. Milli Park ekiplerinde şu an yavru. Umarım tedavi edilebilir bir sorunu vardır. Yuvada tek yavru kaldı!