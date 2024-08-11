Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları

Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlı ve veri alışverişi yapabilen fiziksel cihazlar ağıdır. Bu cihazlar, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojiler aracılığıyla veri toplar ve paylaşır.
IoT Nasıl Çalışır?
- Cihazlar ve Sensörler: IoT cihazları, çevresel verileri toplamak için sensörler kullanır.
- Bağlantı: Veriler, kablosuz ağlar, Bluetooth veya diğer bağlantı yöntemleriyle iletilir.
- Veri İşleme: Toplanan veriler, merkezi bir sistemde veya bulutta işlenir ve analiz edilir.
- Eylem ve Geri Bildirim: İşlenen veriler, belirli eylemler başlatmak için kullanılır ve sonuçlar geri bildirilir.
IoT Kullanım Alanları
- Akıllı Evler: Aydınlatma, ısıtma, güvenlik sistemleri ve ev aletlerinin otomasyonu.
- Sağlık: Giyilebilir cihazlar, uzaktan hasta izleme ve sağlık verisi analizi.
- Endüstriyel IoT (IIoT): Üretim süreçlerinin izlenmesi ve optimizasyonu.
- Tarım: Sulama sistemleri, toprak nem sensörleri ve mahsul izleme.
- Ulaşım: Akıllı trafik yönetimi, filo takibi ve otonom araçlar.
IoT Güvenlik ve Gizlilik Sorunları
- Veri Gizliliği: Toplanan verilerin korunması ve kötüye kullanılmasının önlenmesi.
- Cihaz Güvenliği: IoT cihazlarının siber saldırılara karşı korunması.
- Ağ Güvenliği: IoT cihazlarının bağlı olduğu ağların güvenliği.