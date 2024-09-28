Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gizemli 2 kişi detayı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, küçük kızın cesedini derede gizleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.

Görüntüler saniye saniye izlendi, Nevzat Bahtiyar tek değilmiş

Bu keşfin ardından, dere yatağını ve köyün etrafındaki sulak alanları görüntüleyen askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtlarının ikinci bir gözden geçirilmesi yapıldı.

Sözcü gazetesi tarafından yayınlanan bir habere göre, saniye saniye dondurularak büyütülen ve yüksek çözünürlüğe sahip büyük bir ekranda izlenen görüntülerde daha fazla detay ortaya çıktı.

Olayın meydana geldiği yerde Nevzat Bahtiyar'ın yanı sıra iki kişinin daha cesedin sazlıkların olduğu bölgede saklandığı belirlendi.

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Görüntüler tamamen harici hard diske aktarılırken, bu kişilerin Güran ailesinden mi yoksa Nevzat'ın yakınlarından mı olduğu bilinmez.