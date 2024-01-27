Naci Görür’den, İzmir’deki depreme ilişkin açıklama: Normal fay üzerinde olduğunu söyledi…

Türkiye’de iki gün üst üste yaşanan depremler halkı ayağa kaldırdı. Doğuda ilk yaşanan depremin ardından bugün batıda bir sarsıntı daha meydana geldi. Yerel halk panik içinde olurken, deprem uzmanından kritik öngörü paylaşıldı…

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Naci Görür’den, İzmir’deki depreme ilişkin açıklama: Normal fay üzerinde olduğunu söyledi…

Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde yaşanan İzmir depreminin ardından açıklama yaptı. Yer bilimci ve deprem uzmanı Görür, sosyal medya hesabı üzerinden kısa ve öz bir değerlendirmede bulundu.

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“NORMAL FAY ÜZERİNDE”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu üzerinde Ege açıklarında yaşanan depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Naci Görür;

“Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde. Sevgiyle…”

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