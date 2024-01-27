İzmir’de korkutan deprem! AFAD Büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir’de korkutan deprem! AFAD Büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İzmir'deki deprem Aydın'da da hissedildi

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.

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