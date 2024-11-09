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Eşine mesaj atana acımadı! Sosyal medya cinayeti

Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden eşiyle mesajlaşan Sezgin Ç., Murtaza İ. tarafından silahla vuruldu.

Eşine mesaj atana acımadı! Sosyal medya cinayeti
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Battalgazi mahallesi Gündüz Caddesi'nde 17.40 sıralarında meydana geldi. Murtaza İ.'nin eşi Sezgin Ç. ile sosyal medya üzerinden mesajlaştı.

Murtaza İ. durumu öğrendikten sonra Sezgin Ç.'nin evine gitti. Murtaza İ. tartışma sırasında Sezgin Ç.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

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Sezgin Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetti. Sezgin Ç., olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Murtaza İ., olayda kullandığı silahla birlikte tutuklandı.

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