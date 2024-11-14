Hamsi tezgaha geldi! İşte hamsinin kilosu

Samsun'da balık sofralarında mevsimsel geçiş etkinlikleri devam ediyor. Hamsi palamutu yerini aldı ve bu da balık pazarlarını hareketlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı, parıldayan hamsilerle dolu tezgahlarla dolu.

Balıkçı Hakkı Yılmaz, "Çok güzel palamutlar geldi" dedi. Hem hamsi hem de palamut bitti. Hamside de aynı miktarda bolluk bekliyoruz. Hamsinin bol olmasını da arzu ediyoruz. Şu anda gelen hamsiler harika görünüyor. "Hamsinin kilosu 150 TL" dedi.

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Balık satıcısı Kurtça Aydın, bu ay hamsi sezonunun başladığını belirterek, "Biliyorsunuz Eylül 1'inde palamut başlar, Kasım ayının sonunda palamut işi biter." Hamsi bu saatten sonra yiyeceğiz. Bu sene hamsi bol olsun. Vatandaş güler. Hamsi şu anda 200 ila 250 TL arasında. "Hamsi garibanın kıymasıdır" dedi.