Naci Görür Suriye depremi sonrası açıkladı: Hatay'ı bekleyen tehlike ne?

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada endişe edilmemesini tavsiye etti.

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Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa da sarsıntıdan büyük ölçüde etkilendi. Kısa süre sonra 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Prof. Dr. Görür, açıklamasında şunları söyledi: "Suriye'de peş peşe deprem. İlk depremden önceki diğer önemli deprem 5,5 oldu. Depremler Hama yakınlarında ve Hatay'daki ölü deniz fayında meydana geldi. Arap Levhası üzerindeki faylar hariç, Suriye'deki Ölü Deniz fayının Türkiye'de devamı kırıldı. Jeologlar, bu bölgede bir deprem olacağını tahmin ediyordu. "Ölü Deniz fayı üzerinde Hatay yakınlarında afete neden olacak bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" dedi.