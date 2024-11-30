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Naci Görür, Antalya depremi sonrası konuştu: Uyarıyı yapmıştı, dediği oldu!

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, depremin şiddetini 5.2 olarak değerlendirdi. Görür, şehirlerin afet dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, deprem zamanının tahmin edilemeyeceğini belirtti.

Naci Görür, Antalya depremi sonrası konuştu: Uyarıyı yapmıştı, dediği oldu!
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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin şiddetini 5.2 olarak değerlendirdi.

Naci Görür'den Depremle İlgili İlk Açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. Görür, Antalya Körfezi'nde meydana gelen bu deprem ile ilgili daha önce uyarılarda bulunmuştu.

Deprem Olacağına Dair Tahminler

Prof. Dr. Görür, bir başka paylaşımında ise depremin zamanını tahmin etmenin mümkün olmadığını belirtti. "Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyorum. Ergeç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür" diyerek, depremin kesin zamanını bilmenin imkansız olduğunu vurguladı.

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Görür ayrıca, deprem dirençli şehirler inşa edilmesi gerektiğine de dikkat çekti. "Madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz, gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim" ifadelerini kullandı.

Antalya'yı 24 Kasım'da Uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, 24 Kasım'da Antalya'da katıldığı bir etkinlikte de şehrin deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Görür, Antalya'nın üzerinde bulunduğu dört büyük fay sisteminin, 7 ve üzeri büyüklüğünde depremler üretebileceğini söylemişti. Bu faylar, Akşehir, Eğirdir, Fethiye-Burdur ve Kıbrıs-Helen fay hattından oluşuyor.

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