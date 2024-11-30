Borsa'da o hisseler yükseldi! Borsa İstanbul'da kazandıran hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 11,92 puanlık yükselişle günü tamamladı. Endeksin toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 oranında yükseldi. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile sigorta sektörü oldu. Öte yandan, ticaret sektörü yüzde 0,80 ile en çok kaybettiren sektör olarak dikkat çekti.

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Küresel Piyasalar ve Risk İştahı

Çin’in ABD ile yeni bir ticaret savaşı istemediği yönündeki beklentiler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, piyasalarda pozitif bir hava yaratarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Yoğun Veri Takvimi

Analistler, önümüzdeki hafta piyasaları şekillendirecek yoğun veri akışına dikkat çekiyor. Yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ön planda olacak. Yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve Avro Bölgesi büyüme verileri yatırımcıların radarında olacak. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.500 ve 9.450 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 artacağını tahmin ediyor. Bu tahmine göre, bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e gerilemesi bekleniyor.