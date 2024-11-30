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Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı.

Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı
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AFAD'ın verilerine göre, saat 22.13'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 34 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Halk Sokaklara Döküldü
Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar sokaklara çıkarken, bölgedeki otellerde konaklayan misafirler de güvenlik amacıyla kendilerini dışarı attı.

Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar ihbarı gelmediğini belirterek vatandaşları sakin olmaya davet etti.

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