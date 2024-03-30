Murat Kurum’dan İstanbul depremi açıklaması: Deprem için…

TRT Haber'de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum soruları yanıtladı. Kurum, seçim sürecinde 90 gün boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Toplumun her kesimini dinleyebildik. Çok karmaşıktı. Vatandaşlarımızın 31 Mart'ta sandığa gittiğinde eserden hizmetten yana tercihlerini kullanacaklarına inanıyorum. Pazar günü sonuçları birlikte göreceğiz.

İstanbullularla ilk altı aylık planımızı paylaştık. 1 Nisan'ın ardından sorunların çözümüne odaklanacağız. 5 yıldır tamamlanmayan projeleri adım adım tamamlayacağız. İlk günden itibaren, halkımız bizden ne bekleniyorsa yapmaya çalıştım. Geçmişte yaptıklarımızı anlattığımızda, bunu bir vaad olarak değil, gerçekten yapmış ve gerçekleştirmiş biri olarak ifade ediyorum. İşlerimiz, 81 ilde sergileniyor.

650 bin yeni konut inşa edilecek

İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için gece gündüz çaba göstereceğiz. 650 bin yeni konut inşa edeceğiz. Hepsi projelendirildi ve bütçelendirildi.

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Şu anda yalan yanlış anketler yapıyorlar. 31 Mart'ta operasyona başlayacaklar. Algıyı kontrol ediyorlar çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Arka plan çalışmaları bu işleri yapmanıza izin vermez. 22 yıldır olduğu gibi, halkımız doğru söyleyenle yalan söyleyeni, algı yapanla iş yapanı ayırmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar 31 Mart'ta kazanacağız. 31 Mart'ta halkımızın ferasetinin ortaya çıkacağına inanıyorum. Araştırmalarımız, seçim kazandığımızı gösteriyor.

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Kapsamlı bir afet yönetim sistemi olacak

Bu şehir afete hazır olmalı. Lojistik merkezi yok. İtfaiye, helikopter pisti ve toplanma alanı eksik. Farkındalık çevresinde tüm insanlara bunları anlatmamız gerekiyor. İlk altı ay boyunca, Avrupa ve Anadolu bölgelerinde birer Afet Müdahale Merkezi inşa etmeye başlayacağız. 1 yıl içinde kalan 7 Afet Müdahale Merkezinin inşaatına başlayacağız.

Afet Lojistik Destek Merkezlerinin sayısını birden yediye çıkaracağız. 1 yıl içinde afet çantası dağıtımına başlayacağız ve Afet Akademisi kuracağız.